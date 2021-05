De irresponsables califica el PRD a candidatos de Morena y FXM por no acatar protocolos sanitarios

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Iván Sánchez Nájera, calificó de irresponsables a los candidatos de Fuerza por México y de Morena al no estar acatando los protocolos sanitarios en campaña para evitar contagios por covid.

Consideró como una total falta de respeto que existan personajes que no respeten el mínimo de los protocolos, poniendo en riesgo la salud no sólo a sus equipos de campaña, sino a la misma población.

“Que lamentable que por ellos se venga abajo todo lo que se ha logrado de tener una baja de casos en el estado, pero lo más lamentable es que por ellos se generen muertes y más contagios en Aguascalientes”, machacó.

Al final subrayó que el el caso del Sol Azteca por el momento no hay reportes de contagios en los equipos de campaña, donde la medida sigue siendo de retirar a la menor sospecha de casos con cualquier enfermedad respiratoria a las personas e integrarlos de nuevo hasta que sanen.