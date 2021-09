De adorno la Secretaria de Economía federal: Gordillo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Lamenta el presidente local del colegio de economista Gil Gordillo Mendoza el olvido del gobierno federal hacia las empresas de todos los sectores a tal grado de que la Secretaría de Economía ha pasado a ser un ente que está solo de adorno.

“Ahora con lo de la pandemia vemos a muchas empresas emproblemadas y vemos a esa dependencia que a excepción de sus microcréditos casi ya no tiene programas, o más bien nada más se le quedó el nombre”, criticó.

Añadió que a reserva de profundizar en el paquete económico federal no ven cambios significativos en la política económica donde de entrada se observan errores en la estimación de la producción petrolera que alcanza más de un millón de barriles, pero con un déficit de casi 100 mil barriles diarios lo que significa un déficit de ingresos estimados.

Concluyó en que en términos generales no observan apoyos reales y tangibles para la recuperación de las empresas.