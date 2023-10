De 3 años a la fecha cerca de 240 habitantes han participado en Reintegra

Frida Fonseca

Jesús María, Ags.- Más de 200 habitantes de la localidad se han visto beneficiados por el programa Reintegra, mismo que el municipio realiza en coordinación del Gobierno Estatal, y que ha dado muy buenos resultados.

Así lo confirmó el alcalde, José Antonio Arámbula López, quien sobre esto detalló ‘la verdad es que el programa de Reintegra nos ha ayudado mucho, hay varias generaciones que son muy exitosas’.

Subrayando que en el caso de la municipalidad para cerrar el círculo, han venido trabajando con las familias, ‘para tener un índice mayor de éxito hemos trabajado con las familias, con los esposos, con los papás, con los hijos, con las parejas, todo el círculo familiar también se debe de dar un apoyo psicológico, emocional, afectivo y creemos que esto nos ayuda a que cuando el muchacho o el señor o la persona regrese pues encuentre también actitudes diferentes y esto nos ayuda a tener más éxito en el programa’.

Recordó que quienes han sido beneficiarios en un ocasión no pueden regresar, ya que ‘se trata de qué las familias no la vean fácil y digan, ‘ay, reincidió vuélvelo a meter’, no, tiene que echarle ganas, pero hemos visto que hay un mayor índice de aceptación cuando se trabaja con las familias, porque las familias también necesitan el apoyo, a veces un muchacho o un señor es el que cae, pero toda la familia realmente necesita el apoyo, y entonces con este apoyo a la familia la verdad es que hemos tenido mucho, mucho más aceptación.

Sobre la cifra de recaída de quienes han participado de este programa comentó ‘no sé exactamente, no he sacado la estadística, la voy a pedir, para saber cuánto son los que recaen, pero cada vez han sido menos’, apuntando sobre la incidencia ‘recuerdo que hace tres años fueron cerca de 90 y tantos, el año pasado fueron como 80 y tantos, este año fueron 70 y tantos’, afirmando que tales cifras han sido ‘muy bueno’.