Darán las gracias a los burócratas que se distraigan por campañas

Frida Fonseca



Aguascalientes, Ags.- Al advertir que darán las gracias a los burócratas que se distraigan con las campañas, el presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, reveló que vienen cambios en el gabinete municipal, y adelantó que la siguiente semana se harán los nombramientos de los nuevos encargados de la Secretaría General del Ayuntamiento y Reglamentos.



Sobre los probables cambios en el gabinete, el primer edil panista detalló “sí vendrán más cambios, bueno miren tenemos ahí ya en puerta el nombramiento de lo que es el Instituto de la Mujer, tenemos por decir este tema, el de la mujer, y bueno tenemos el caso del DIF, también, que también estaremos próximos ahí a ir a hacer cambios, y bueno pues finalmente decía Heráclito ‘todo cambia, lo único que no cambia es el cambio”.



En cuanto a los funcionarios que participarán de las campañas dejó en claro ‘no, no me han comentado, con toda honestidad hasta este momento nadie me ha comentado si se va a una campaña, pero bueno, todos los proyectos son bienvenidos, y las aspiraciones a nadie se las vamos limitar, sí yo creo que eso es una regla básica, siempre y cuando no descuiden su área, si, ya si alguien por andar en las campañas descuida su área entonces ahí se les tenemos que dar las gracias”.



Posteriormente y dada la salida de Jaime Beltrán, en la Secretaría del ayuntamiento y Dirección General de Gobierno, y de David Ángeles en Reglamentos, Montañez Castro comentó al respecto “bueno en este caso, nuestro código municipal ya establece muy claro el artículo, de entrada el artículo 98, que ante la ausencia temporal o definitiva de algún funcionario el de jerarquía inferior, de acuerdo al artículo 98, que hay una estructura vertical, digamos en este caso por mandato de ley, si, por mandato de ley automáticamente tiene las facultades y asume las funciones, como en este caso es el licenciado Javier Soto, lo mismo en reglamentos, en tanto no se nombre un director, en este caso quien está, el inferior jerárquico es quien está al frente”.