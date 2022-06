Danna Ponce denuncia por abuso sexual a hijo de Talina Fernández

Redacción

Ciudad de México.- Danna Ponce, actriz de 22 años egresada del Centro de EducaciónArtística de Televisa, denunció el presunto abuso sexual por parte del productor Coco Levy, hijo de Talina Fernández.

“No tengo miedo del ataque, de incredibilidad, ni siquiera de Coco. Gracias por el apoyo y difusión a todes y en especial a los medios por darme voz”, agradeció Danna junto a una fotografía en la que sostiene entre las manos su denuncia que hizo ayer en el ministerio público de la delegación Álvaro Obregón.

“Lo que quiero es cárcel para Coco Levy”, agregó.

Según Ponce, el 3 de febrero tuvo una reunión con Coco con la esperanza de desarrollar su carrera como actriz, sin embargo, en varios momentos se sintió incómoda por varios comentarios del productor.

En una segunda reunión, Levy habría tocado los senos de la joven y besado sin su consentimiento. Luego, le habría sugerido tener relaciones sexuales, algo a lo que Danna se negó.

Tras estas acusaciones, Coco Levy desmintió lo dicho por la joven y aseguró que tomará acciones legales por ello.

‘Los que me conocen, saben que siempre me he conducido con respeto y dignidad hacia todas las personas, como me enseñó mi madre, como le enseñé a mis hijas’.

Con información de TV Notas