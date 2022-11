Danna Paola pospone su gira ‘XT4S1S’

Redacción

Ciudad de México.-Danna Paola argumentó sentirse triste, frustrada y enojada al tener que posponer la primera fecha de su gira ‘XT4S1S’, la cual finalmente no arrancará este 4 de noviembre, por lo que movió su concierto en San Luis Potosí al próximo 17 de diciembre.

Con lágrimas en los ojos, la cantante explicó las razones de la decisión a través de un live en su Instagram, que se debió principalmente a algunos retrasos que aseguró estaban fuera de su control.

¿Por qué Danna Paola pospuso su concierto?

La intérprete de ‘Mala fama’ reveló que no cuenta con el escenario ni las luces que forman parte de su producción debido a que los proveedores seguramente se tomaron el puente por el Día de Muertos.

“Estoy en shock (…) Muchos proveedores nos quedaron mal. No hay escenario. Soy la que menos quiero decepcionar a ninguno de ustedes. Yo estoy decepcionada, frustrada, muy enojada porque no lo puedo resolver, no tengo una varita mágica y que estén listas mañana, porque ya no está dentro de mí”, afirmó.Danna Paola y ‘XT4S1S’: Vendedora de dulces se hace viral tras ser parte del video

Asimismo, contó que siempre es el artista el que da la cara ante los seguidores y, pese a que se pelearon con los organizadores en la búsqueda de una solución, no la consiguió y no ha podido ensayar para sus presentaciones, que incluyen cuatro fechas en el Auditorio Nacional.

“Realmente sé que mucha gente no lo va a entender y mucha gente me odiará en este momento y es muy cul… porque siempre quien tiene que dar la cara hacia estas cosas obviamente es el artista y yo por eso lo estoy haciendo. Ya estoy con los nervios de punta”, puntualizó la también actriz que pidió la comprensión de sus fans.

Recientemente, Danna Paola se sinceró sobre sus problemas de ansiedad, por lo que señaló que la situación no la ayuda porque ha soñado con brindar un espectáculo a la altura.

Con información de El Financiero