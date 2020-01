Danna Paola explotó contra ejecutivos de TV Azteca

Redacción

Ciudad de México.- Después de ser una de las protagonistas del reciente escándalo que estalló dentro de “La Academia”, Danna Paola también se molestó con algunos ejecutivos de TV Azteca, donde se realiza el concurso de canto.

De acuerdo con TV Notas, una fuente interna de la televisora aseguró que Danna se sintió molesta por ver que estaban usando su reacción ante un insulto de uno de los concursantes para promocionar más el programa.

“Lo del domingo lo vio como una reacción natural, pero no le pareció que siguieran promocionando ese momento y tuvo fuertes diferencias con Sandra Smester, Vicepresidenta Ejecutiva y Directora General de Azteca Uno, con quien se quejó de que estaban explotando el amarillismo. Este enfrentamiento lo tuvieron cuando por la mañana Danna fue a TV Azteca a hacer su prueba del sonido para su presentación de esa tarde en El Juguetón”, dijo la fuente.

La joven cantante se molestó tanto, que ni siquiera se presentó en el Juguetón, donde ya había confirmado su presentación un mes antes.

“Sandra no le resolvió su inconformidad a Danna y entonces ella simplemente no llegó al Juguetón. Le llamaron para decirle que tendría una reunión con Alberto Ciurana, Director general de contenido y distribución de TV Azteca, pero Danna dijo que con ellos ya no quería hablar sino con Benjamín Salinas, Presidente de la televisora”.

La misma fuente afirmó que Danna ya amenazó a los ejecutivos con salir de “La Academia” donde participa como jurado, a pesar de tener firmado un contrato que le impediría llegar a esa medida.

Con información de TV Notas