Daniel Romo, comprometido con el desarrollo de Calvillo

Redacción

Calvillo, Ags.-Mi mayor compromiso con los calvillenses es que estaré para servirles y no para servirme de ellos. Los estoy invitando a este equipo para hacer realidad una nueva forma de servir y atender a los ciudadanos. Una nueva forma de escucharlos; de hacerlos parte de las decisiones y acciones de su gobierno municipal, aseguró Daniel Romo Urrutia, en el penúltimo día de su campaña proselitista por el municipio de Calvillo.

El candidato de la Coalición por Aguascalientes PAN PRD a la presidencia municipal calvillense señaló: “Mi propuesta es la propuesta de la gente; en esta campaña me he dedicado primero a escuchar; los ciudadanos conocen sus necesidades y casi siempre tienen una posible forma de resolverlas. Junto con ellos estoy proponiendo un proyecto de gobierno, en el que se representa nuestro mejor anhelo, nuestro mayor deseo: tener un Calvillo Líder, un Calvillo Responsable, un Calvillo Atractivo, un Calvillo Unido y un Calvillo Confiable”.

Y añadió: “Este es un proyecto de gobierno que con la voluntad de los calvillenses expresada en las urnas encabezará su servidor. Y del que yo mismo seré responsable. Pero en el que necesitamos el esfuerzo de todos para lograrlo”.

Al hacer un recuento de la campaña electoral, Romo Urrutia refirió: “los calvillenses me han abierto las puertas de sus casas, y también de su corazón. Estoy profundamente agradecido con sus muestras de apoyo, empatía y cariño.

Ha sido una gran satisfacción volver a recorrer nuestro municipio; reencontrarme con muchas personas que en estos casi 15 años de servir a los calvillenses me han brindado su amistad sincera. También he podido conocer más personas; y hacer nuevos amigos. Nuestra gente es maravillosa; tenerla cerca es un gran privilegio”.

Finalmente, el abanderado panista señaló: “En este recorrido por colonias y comunidades; por viviendas y comercios; por calles y plazas; me di cuenta que con los calvillenses me une el deseo de tener un mejor entorno y una sociedad más sana”. Y ese deseo común hará que el próximo domingo 6 de junio la mayoría de los calvillense nos otorgue su voto y su confianza.