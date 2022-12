Daniel Bisogno se burla de fans estafados de Bad Bunny

Redacción

Ciudad de México.-Hace unos días se dieron a conocer anomalías previo al concierto de Bad Bunny, quien se presentó en el Estadio Azteca como parte de su gira “The World’s Hottest Tour”, pues se reportaron boletos cancelados y apócrifos, lo que generó toda una revolución en el gigante de Santa Úrsula. De igual manera, el hecho desató una serie de declaraciones de toda la sociedad, incluyendo la de muchos periodistas de espectáculos como Daniel Bisogno, quien no se aguantó las ganas de expresar lo que guardaba en el fondo su corazón.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del reguetonero, es hoy por hoy uno de los artistas más populares. Sin embargo, también ha sido uno de los más polémicos, pues muchos consideran que su música es mala, no se entiende, además de tener letras consideradas machistas. En este caso, el comunicador no está de acuerdo con el trabajo del puertorriqueño y así lo expresó tras los problemas durante su presentación en la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Twitter, Daniel Bisogno emitió un comentario al respecto muy a su estilo; sin embargo, esto no fue del agrado de los internautas, pues prácticamente insultó a Bad Bunny y a sus fans tras llamarlos “idiotas”. Apenas soltó el tuit se le fueron a la yugular, hecho que propició que desactivara la casilla de comentarios para recibir respuestas.

Comentario de Daniel Bisogno (Foto: TW @DaniBisogno)

“Un idiota viene a robarle su dinero a miles de idiotas, con música idiota para gente idiota, tan idiota que les duplican el boleto, el primer idiota cobra lo mismo, los idiotas de la empresa ganan lo mismo, con que idiotas nos quedamos? Es un acertijo, no la realidad.”, escribió el conductor del programa de espectáculos Ventaneando.l

Laisha Wilkins tampoco es fan de Bad Bunny

Al igual que Daniel Bisogno, la actriz Laisha Wilkins utilizó su cuenta de Twitter para emitir su opinión sobre los problemas en el concierto de Bad Bunny, así como la respuesta de Ticketmaster a todas las personas que resultaron afectadas. Aunque ella fue más diplomática sacó todo de su ronco pecho.

“A todos los que se les va a reembolsar el dinero del conejo, den las gracias… la vida les dio una gran oportunidad de no tirar el dinero en porquerías. Es todo el tuit”, escribió la también analista política tras compartir el comunicado de la empresa que aseguró, reembolsará su dieron a las personas que hayan adquirido sus boletos de manera “legitima”. En este caso, los fans del “conejo malo” llamaron clasista a la también conductora por sus palabras; ella se defendió tras argumentar que “los artistas que me gustan no tienen público que en un gran porcentaje clona boletos… y no me sorprende con las letras de las canciones”.

