Dani Alves le habría pagado a Joana Sanz para no divorciarse y salir de prisión

Redacción

Brasil.-Las polémicas en torno a Dani Alves continúan, pues luego de poco más de 3 meses en prisión, tras ser acusado de presunta agresión sexual, ahora se le está señalando por pagarle a su aún esposa, Joana Sanz, para que no insista con el divorcio.

Según parece el exjugador de Pumas y FC Barcelona, estaría usando su matrimonio como estrategia para poder salir de prisión, ya que serviría para que las autoridades le puedan otorgar su libertad condicional, hecho que hasta ahora no ha ocurrido.

¿Dani Alves le paga a Joana Sanz para no divorciarse?

De acuerdo a medios españoles, el exjugador brasileño tendría una estrategia para tratar de persuadir a las autoridades de dejarlo salir de la cárcel, aunque aún no se haya dictado una sentencia definitiva.

Lo que se comentó es que él le estaba pagando a Joana Sanz para retardar el divorcio, así podría mostrar que tiene un vínculo en España que le impediría salir del país, pues no le han otorgado la libertad condicional por temor al ‘riesgo de fuga’.

Al hacerse viral esta noticia, Joana Sanz reapareció en Instagram y desmintió dicha información, pues acepta que Dani Alves está retardando el proceso de divorcio, pero niega que reciba algún dinero por ello.

“Mentira, No hay ningún acuerdo, Sí que estamos en trámites de divorcio, lo que él se está negando y eso lo complica todo, Y no, no estoy recibiendo ningún dinero. No entiendo la necesidad de inventar noticias”, escribió en Instagram.

Por ahora el caso sigue igual; autoridades siguen analizando las pruebas y hechos de la presunta agresión sexual de Dani Alves a una chica, misma que habría ocurrido el pasado 30 de diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona, a la espera de una decisión final.

Con información de FoxSports