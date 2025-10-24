Dan sentencia de tres años de cárcel a Juan Antonio por robo de motocicleta

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Juan Antonio “N”, acusado de robo calificado, de tres años cuatro meses, luego de que fuera acusado de apropiarse de una motocicleta tras amagar a la víctima con un picahielo en calles del oriente de la ciudad, por lo que ya se encuentra en las instalaciones del Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes.

De acuerdo con las indagatorias, el pasado 6 de febrero del año en curso, el inculpado en compañía de diversos sujetos se encontraban en calles del fraccionamiento Villa Taurina, los cuales se percataron de la presencia del afectado, el cual se encontraba en el andador Mariano Salas.

Ante esto, se acercaron a él y tras rodearlo, le exigieron que les entregara la motocicleta marca Italika, modelo 2024, color negro, pero al negarse, Juan Antonio “N”, sacó de entre sus pertenencias un picahielo, con el cual le provocó una herida en el antebrazo.

En ese momento y con el temor de una nueva agresión, descendió de la moto, por lo que el responsable aprovechó para apoderarse de ella y retirarse del lugar, al igual que sus acompañantes.

Por su parte, el afectado acudió a interponer la denuncia por el robo, lo que generó un inmediato trabajo de investigación por parte del personal de la Agencia de Investigación Criminal, a fin de identificar al presunto responsable.

Con estos elementos, el Agente del Ministerio Público del área de Litigación, presentó evidencia sólida, tras lo cual se obtuvo la orden de aprehensión en su contra y tras concluir el juicio en su contra, se logró demostrar su responsabilidad en los hechos.

Por tal motivo, el Juez determinó que deberán pagar una pena de 3 años, 4 meses de prisión, así como el pago de 18 mil 026 pesos por concepto de la reparación del daño, así como a la restitución de la motocicleta o su costo al momento del robo.