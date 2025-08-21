Dan seguimiento a la construcción de “Parques 360”

Redacción
Aguascalientes, Ags.- Como parte de los compromisos integrados en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, el Instituto Municipal de Planeación y Evaluación (Implan), lleva a cabo reuniones de seguimiento del proyecto “Parques 360”, a través del cual se consolidarán parques como espacios accesibles y multifuncionales para fomentar la actividad física, el esparcimiento y la convivencia social en áreas urbanas y semiurbanas.
Como parte de la estrategia de los Parques 360, se instalarán cámaras de videovigilancia y servicio de internet gratuito además de otros accesorios, para brindar un servicio integral a la ciudadanía.
En esta ocasión, se realizó un recorrido de campo, en 5 de los parques a intervenir este año 2025:
- Parque Haciendas II
- Parque Vía, Santa Anita
- Parque Canal Interceptor
- Parque La Biznaga, Valle de los Cactus
- Parque Vivienda Popular
Este trabajo de seguimiento de obra pública transversal, busca impactar de manera colectiva a la ciudadanía y atender múltiples necesidades.