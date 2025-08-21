22 C
Aguascalientes
21 agosto, 2025
Tendencias

Instituto Cultural de Aguascalientes: 3 años de polémicas

Falleció Xava Drago la voz de Coda

Edith Mora y Nancy Olivares harán vibrar al Teatro Aguascalientes…

Por cada 10 mujeres violentadas hay un hombre en Aguascalientes:…

Van por sanción a tránsitos de Aguascalientes que se quedan…

Truena Aleks Sintek y afirma que ya no volverá a…

Confirman investigación contra ex fiscal de Aguascalientes

Asesinan a vocalista de Enigma Norteño en Jalisco

Carlos Slim planea cerrar Sears y Sanborns para competir con…

Advierten apercibimiento sí Market continúa instalándose los domingos

Dan seguimiento a la construcción de “Parques 360”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Como parte de los compromisos integrados en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, el Instituto Municipal de Planeación y Evaluación (Implan), lleva a cabo reuniones de seguimiento del proyecto “Parques 360”, a través del cual se consolidarán parques como espacios accesibles y multifuncionales para fomentar la actividad física, el esparcimiento y la convivencia social en áreas urbanas y semiurbanas.

Como parte de la estrategia de los Parques 360, se instalarán cámaras de videovigilancia y servicio de internet gratuito además de otros accesorios, para brindar un servicio integral a la ciudadanía.

En esta ocasión, se realizó un recorrido de campo, en 5 de los parques a intervenir este año 2025:

  • Parque Haciendas II
  • Parque Vía, Santa Anita
  • Parque Canal Interceptor
  • Parque La Biznaga, Valle de los Cactus
  • Parque Vivienda Popular

Este trabajo de seguimiento de obra pública transversal, busca impactar de manera colectiva a la ciudadanía y atender múltiples necesidades.