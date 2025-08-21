Dan seguimiento a la construcción de “Parques 360”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Como parte de los compromisos integrados en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027, el Instituto Municipal de Planeación y Evaluación (Implan), lleva a cabo reuniones de seguimiento del proyecto “Parques 360”, a través del cual se consolidarán parques como espacios accesibles y multifuncionales para fomentar la actividad física, el esparcimiento y la convivencia social en áreas urbanas y semiurbanas.

Como parte de la estrategia de los Parques 360, se instalarán cámaras de videovigilancia y servicio de internet gratuito además de otros accesorios, para brindar un servicio integral a la ciudadanía.

En esta ocasión, se realizó un recorrido de campo, en 5 de los parques a intervenir este año 2025:

Parque Haciendas II

Parque Vía, Santa Anita

Parque Canal Interceptor

Parque La Biznaga, Valle de los Cactus

Parque Vivienda Popular

Este trabajo de seguimiento de obra pública transversal, busca impactar de manera colectiva a la ciudadanía y atender múltiples necesidades.