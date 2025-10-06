Dan prisión a Omar Bravo por abuso sexual infantil

Redacción

Omar Bravo, ex delantero de Chivas y mundialista con la Selección Nacional en Alemania 2006, permanecerá en prisión preventiva tras ser imputado formalmente por abuso sexual infantil agravado.

Durante la audiencia privada, Bravo se negó a declarar, según informaron fuentes cercanas al proceso. Sus defensores optaron porque el acusado mantuviera silencio.

Entre las pruebas recabadas por la Fiscalía se encuentran 42 fotografías, un par de videos, diversos testimonios y el relato de la propia víctima, quien actualmente tiene 17 años. La joven, según la investigación, vivía con el ex futbolista y habría realizado una grabación que refuerza la versión de que los ataques comenzaron en 2019, cuando tenía 10 años.

Tras el fallo del juez, las autoridades penitenciarias trasladaron a Omar Bravo al Reclusorio Metropolitano.

De acuerdo con la denuncia, el ex jugador presuntamente tocó, amenazó e hizo propuestas de índole sexual a la víctima en diversas ocasiones. El Código Penal estatal contempla dos supuestos para este delito: el abuso sexual sin cópula, con una pena máxima de seis años, y el abuso con cópula, con un tope de 25 años, que puede reducirse por ciertos factores.