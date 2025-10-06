Dan Nobel de Medicina 2025 por la comprensión del sistema inmunológico

Redacción

El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 fue otorgado a Mary E. Brunkow, del Institute for Systems Biology (Estados Unidos); Fred Ramsdell, de Sonoma Biotherapeutics (Estados Unidos), y Shimon Sakaguchi, de la Universidad de Osaka (Japón), por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunológica periférica, un mecanismo clave que evita que el sistema inmunitario ataque al propio organismo.

Los galardonados identificaron a las células T reguladoras, linfocitos especiales que actúan como “guardianes” del cuerpo, frenando respuestas inmunes cuando estas podrían dañar tejidos propios. Estos hallazgos permiten entender cómo se previenen enfermedades autoinmunes como diabetes tipo 1, artritis reumatoide o lupus.

El presidente del Comité Nobel, Olle Kämpe, destacó que sus investigaciones fueron “decisivas para entender cómo funciona el sistema inmunitario y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves”.

En los años noventa, Sakaguchi desafió la visión predominante de la inmunología al demostrar que la tolerancia inmunológica no solo se establece en el timo, sino también en la periferia del sistema inmunitario. En 1995 identificó linfocitos CD4 portadores de la molécula CD25, que actúan como moderadores de la respuesta inmune, naciendo así el concepto de células T reguladoras.

Más adelante, en 2001, Brunkow y Ramsdell descubrieron el gen Foxp3, responsable de controlar este sistema. Estudiando ratones con mutaciones que causaban graves enfermedades autoinmunes, demostraron la importancia de este gen, que en humanos provoca el síndrome IPEX, caracterizado por falla total en la regulación inmunológica. En 2003, Sakaguchi demostró que Foxp3 dirige el desarrollo de las células T reguladoras, completando el rompecabezas de este mecanismo vital.

Los hallazgos de Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi abrieron un campo amplio de investigación, con aplicaciones médicas en cáncer, enfermedades autoinmunes y trasplantes de órganos. Algunos tratamientos buscan bloquear T reguladoras para que tumores sean atacados, mientras que otros buscan estimularlas para prevenir rechazo de órganos o frenar respuestas autoinmunes.

El Comité Nobel destacó que el trabajo de los tres científicos “ha proporcionado conocimiento fundamental sobre cómo se regula y se mantiene bajo control el sistema inmunológico, confiriendo el mayor beneficio a la humanidad”.