“Dan ‘asco’ políticos que se están aprovechando de la necesidad de las personas”: MOS

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Gobernador panista Martín Orozco Sandoval, tronó en contra de políticos que se están aprovechando de la necesidad de las personas en esta crisis sanitaria.

En entrevista radiofónica para Radio BI en la sección El Gobernador Contigo, Orozco Sandoval se refirió en específico al programa “Todos por Aguascalientes” de apoyo a Cáritas que preside el padre Gandhi, donde se detectaron todo tipo de abusos en el tema de despensas.

“La verdad es que ahí cuanto abuso se ha visto, hasta de políticos que la verdad dan “asco’ aprovechandose la necesidad de las personas, así te lo digo y aunque yo soy parte de ellos, jamás he actuado bajo ese esquema, la verdad es que dan “asco’ y todo por querer ponerse una estrellita, mejor que se pongan a trabajar”, fustigó.

Conminó a este tipo de políticos a salir a las calles y trabajar verdaderamente por los más necesitados, sin tratar de sacar provecho personal.

Expuso que hubo personas también que buscando despensas que se formaron en varias ocasiones en Cáritas llevando a toda la familia y de ahí los “organizaron” para ir a palacio a pedir también apoyo, lo cual no se vale pues se trata de apoyar a la mayor cantidad de personas que lo necesitan.

“No se vale que haya políticos que busquen reflectores y que salgan entregando las despensas y que hasta mandan a personas para que les ayuden a controlar algunas colonias para que los vean, osea, hemos visto mucha miseria humana aprovechándose de Cáritas”.

Remató indicando que los apoyos que brinda Cáritas son gracias a la voluntad de la gente y no de políticos que se quieren colgar medallas.