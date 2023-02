Dan 5 años de prisión a Pablo Lyle

Redacción

Tras 4 meses de haber sido declarado culpable, Pablo Lyle por fin conoció su sentencia; familiares de la víctima pidieron la pena máxima para el actor que es de 15 años.

El actor mexicano Pablo Lyle, quien fue declarado culpable del fallecimiento de Juan Ricardo Hernández, un hombre de 63 años y de origen cubano, conoció su sentencia este viernes en la audiencia pautada para las 2pm. (Hora de Miami).

El actor mexicano de 36 años, que se encuentra detenido en el Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK) en Miami-Dade,enfrentará una sentencia de 5 años en prisión y 8 años en libertad condicional y tendrá que realizar servicio comunitario, pese a que abogados de la familia de Ricardo Hernández pidieron la pena máxima para el actor, o sea 15 años de cárcel.

“El señor Hernández no merecía morir por lo ocurrido ese día, el señor Lyle decidió actuar para resolver un conflicto. No es justificable, ni excusable, el testimonio del Forense señala que el puñetazo fue fuerte, aunque no dejó lesiones externas, causó lesiones internas, que desencadenó una serie de eventos que provocaron su muerte”, comentó Marisa Tinkler Méndez.

Añadió: “He considerado todos los elementos, todos los documentos, grabaciones, no creo que esto cubra todas las circunstancias. Bajo las circunstancias se van a considerar las atenuantes, espero entiendan que no se puede ver al señor Lyle como una amenaza para nadie en el futuro. por eso la corte determina 5 años para Pablo Lyle y 8 años en libertad condicional, se le pedirá horas de servicio comunitario”.

Cabe señalar que el pasado mes de diciembre los abogados de Pablo Lyle realizaron una solicitud hecha por la defensa del actor mexicano para que se llevara a cabo un nuevo juicio, sin embargo, la jueza denegó esta moción.

Este viernes, en la audiencia, la jueza Marisa Tinkler Méndez invitó a los familiares de Pablo Lyle y del señor Ricardo Hernández a ofrecer sus últimos comentarios y testimonios.

“Agradezco la oportunidad de dirigirme a usted, para mí es muy importante externar, me parece difícil describir cómo encontré a Pablo en México, tras descubrir que el señor Ricardo Hernández, creo difícil describir lo que vi, Pablo estuvo vomitando, no se podía levantar”, comentó Ana Araujo, esposa de Lyle durante la audiencia.

Y agregó, entre lágrimas: “Con el corazón roto, rezamos por su corazón y por su paz, yo sé que yo aquí no soy la víctima. Pablo nunca fue una persona violenta, siempre ha sido una persona conciliadora, que busca el bienestar de los otros”.

“Lo siento con todo mi corazón. Gracias y bendiciones” expresó Lyle entre lágrimas a la jueza.

La magistrada de circuito Marisa Tinkler Méndez consideró que los argumentos de la defensa no justificaban la realización de un nuevo juicio

El evento ocurrió el pasado 31 de marzo de 2019, cuando el actor iba rumbo al Aeropuerto Internacional de Miami, en un coche conducido por su cuñado, Lucas Delfino. En el trayecto se cruzaron con el automóvil conducido por Hernández.

En un semáforo en rojo, Ricardo Hernández, se bajó para recriminar de forma airada a Delfino por una maniobra que había realizado previamente.

En medio de la discusión, Lyle salió del carro y golpeó a Hernández, quien, de acuerdo con las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de una gasolinera cercana, se cayó al suelo y se dio un golpe en la cabeza que resultó mortal.

