Dan 3 años de cárcel a youtuber Rix por abuso sexual contra Nath Campos

Redacción

El youtuber Ricardo González, mejor conocido como Rix, se declaró culpable de haber cometido el delito de abuso sexual en contra de la también creadora de contenido, Nath Campos, por lo que recibió una condena de tres años y dos meses de prisión.

Además de este castigo, Rix tuvo que hacer una reparación económica, dio a conocer la defensa de Campos.

“Admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años dos meses. Sentencia que ha quedado firme”, informó la abogada de Nath Campos.

La abogada de Nath Campos aseguró que el influencer se declaró culpable de forma voluntaria el pasado 1 de septiembre.

Señaló que a partir de esto, Rix contará con antecedentes penales, mientras que un juez va a determinar en qué condiciones deberá cumplir con la sentencia de tres años y dos meses.

Por su parte, Nath Campos expresó que está satisfecha de haber llegado hasta este punto, pues se hizo justicia.

“Ha sido un año bastante pesado, pero no pensé que el tener una conclusión en este caso me fuera dar tanta validación emocional en este tema. El mensaje que quiero dar es una decisión muy personal los tiempos de cada mujer cuando decida hablar, los procesos de las mujeres. Me siento satisfecha, distinta, me siento cambiada. Marca el final de un capítulo en mi vida de mucha lucha”, indicó.

Con información de Milenio