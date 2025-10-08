Dan 2 años de vida a tiradero de escombro en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El nuevo tiradero de escombro del municipio tendrá una vida útil estimada de dos años, periodo durante el cual se espera recibir los desechos de construcción que actualmente son arrojados de manera clandestina en arroyos y lotes baldíos.

Miguel Ángel Huizar Botello, secretario de Obras Públicas del Municipio, explicó que el sitio opera bajo normas ambientales y está autorizado como depósito oficial.

“La duración va a ser de dos años, estimamos que nos dure dos años y la capacidad pues es una capacidad bastante grande que nos permite precisamente que todos los desechos ahí nos lleguen. En este caso, el tratamiento se va confinando con capas de tepetate para que quede completamente distribuido”, detalló.

El funcionario subrayó que el uso del tiradero es gratuito.

“Es sin costo, de hecho ahí se les da un vale para certificar que debidamente lo están depositando en un lugar autorizado”, indicó.

Huizar Botello añadió que el sitio sustituye al tiradero La Primavera, cerrado recientemente tras alcanzar su capacidad máxima.

“Ya había otro tiradero, se llamaba La Primavera, ese cerró hace un mes aproximadamente, y este entró en operación una semana después y ahorita ya cuenta con capacidad suficiente para recibir el escombro”, comentó.

El secretario explicó que tras la vida útil del nuevo espacio se buscará otro punto con características similares.

Huizar Botello señaló que el depósito certificado permitirá reducir el impacto ambiental de los tiraderos clandestinos.

“Nos hemos dado cuenta que muchas empresas, muchos ciudadanos tiran clandestinamente en los arroyos. Eso complica el cauce, ocasiona taponamientos, ocasiona que suba el nivel o que se remanse el agua que fluye sobre estos, y de alguna forma sí dañan el entorno ecológico y el escurrimiento pluvial natural”, advirtió.