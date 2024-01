Dalvin Cook firma con Ravens

Redacción

EU.-Tras ser dejado en libertad por los Jets, Dalvin Cook firmará con los Baltimore Ravens de cara a la postemporada de la NFL. El corredor pasó por waivers sin ser reclamado por algún equipo y después de ello ha acordado con los mejores de la Conferencia Americana. Aunque su etapa con los de la gran manzana fue decepcionante, tendrá la oportunidad de levantar el Lombardi en febrero junto a Lamar Jackson y una escuadra que presume la mejor marca de la liga.

La salida de los Jets fue de mutuo acuerdo entre el corredor y la franquicia, pues las cosas no funcionaron de la manera en que ambas partes se imaginaron cuando llegaron al acuerdo por una temporada. Su rol en la ofensiva vino a la baja conforme avanzó la temporada, al grado de que no tuvo un solo acarreo frente a Washington y que en el juego ante los Browns estuvo en uniforme pero no ingresó para una sola jugada. Finalizó su etapa en Nueva York con 214 yardas terrestres y sin touchdowns.

Cook llega a una ofensiva que lidera Jackson con 821 yardas por tierra, seguido de Gus Edwards y Keaton Mitchell, quien recientemente fue colocado en la lista de lesionados. Es importante recordar que con una semana de descanso asegurada en la postemporada, el veterano jugador tendrá tiempo suficiente para meterse de lleno al playbook de previo a los juegos más importantes. Cuando se decidió a firmar por los Jets lo hizo con la idea de jugar a lado de Aaron Rodgers, pero ahora lo hará junto al mayor candidato a ser el MVP de la liga.

En siete temporadas profesionales, el egresado de Florida State acumula 6 mil 207 yardas y 47 touchdowns terrestres. Jamás ah jugado en un Super Bowl. Los Ravens llegan a la Semana 18 de la temporada como los primeros en cuanto a yardas terrestres por encuentro se refiere, promediando casi 160 cada que saltan al emparrillado.

Los Ravens aseguraron el primer lugar de la Conferencia Americana

La postemporada en la Conferencia Americana pasará por Baltimore, de ello se aseguraron los Ravens con una aplastante victoria frente a Miami el domingo pasado en casa. John Harbaugh anunció recientemente que Lamar Jackson no jugará en la última semana del año cuando Pittsburgh visite a uno de sus más grandes rivales.

