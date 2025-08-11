Dalilah Polanco revela porqué terminó con Eugenio Derbez

Redacción

Ciudad de México.-Dalilah Polanco y Eugenio Derbez vivieron una relación que, aunque terminó hace varios años, sigue llamando la atención. La actriz rompió el silencio sobre ese capítulo de su vida mientras convivía con sus compañeros en La Casa de los Famosos 2025, compartiendo por primera vez los motivos que la llevaron a ponerle fin a su romance con el actor.

En medio de una plática dentro de la suite del líder, Dalilah Polanco relató cómo comenzó su acercamiento con el comediante, desde su primer encuentro en la adolescencia hasta los proyectos que los unieron y, finalmente, las razones por las que terminaron su relación.Play Video

Así comenzó el romance de Dalilah Polanco y Eugenio Derbez

El primer contacto entre ambos ocurrió cuando Dalilah Polanco tenía apenas 16 años. En ese tiempo acudía a las grabaciones del programa Anabel, ya fuera como parte del público o como extra, debido a que su padre trabajaba en una televisora.

No fue sino hasta muchos años después, cuando ella tenía entre 30 y 35 años, que la relación tomó forma.

Antes de que surgiera el romance, Dalilah Polanco ya se había graduado del Centro de Educación Artística (CEA) y debutado como actriz gracias a Mario Bezares.

El destino volvió a ponerla frente a Eugenio Derbez en producciones como XH Derbez y La Familia P. Luche. La convivencia diaria en esos proyectos derivó en una cercanía que pronto se convirtió en relación sentimental.

¿Por qué terminaron Dalilah Polanco y Eugenio Derbez?

Aunque había amor, Dalilah Polanco dejó claro que fue ella quien tomó la decisión de separarse. Según contó, las diferencias en su manera de ver la vida superaron el cariño que existía.

“Sentía que no me querían nominar, pero me querían eliminar”, expresó usando una metáfora para describir que algo no encajaba en su vida.

También recordó que estar junto a alguien con una carrera tan consolidada representaba una presión constante.

“Era muy buena relación, pero muy difícil y de gran aprendizaje… sentí que había muchas responsabilidades porque era el señor actor, productor, director. Entonces, tenía que estar a la par, si había una cena tenía que estar a la altura”, comentó.

Dalilah afirmó que nunca hubo una segunda oportunidad ni planes de reconciliación. Incluso, con un toque de humor, dijo: “Ya te pago la terapia, por favor… jamás vamos a regresar”.

Hoy, Dalilah Polanco asegura que ese episodio está completamente superado y que forma parte de su historia tanto personal como profesional.

“Si yo, que fui la que dijo que no, ya lo superé, no veo por qué otros no”, mencionó y dejó entre ver que no tiene ningún rencor con Eugenio Derbez.

Con información de Excélsior