Da Montañez 75 días para que transporte pesado deje de circular por Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Habrá un plazo de tolerancia de alrededor de 75 días para seguir permitiendo que transporte pesado circule por avenidas de la ciudad, luego de la apertura del libramiento carretero, anunció el alcalde capitalino Leonardo Montañez Castro, luego que algunas unidades siguen transitando por alguno de los anillos de circulación.

“Sí podemos obligar a que ya no entre el transporte pesado en la ciudad, pero abrimos un periodo de gracia donde estamos informando, estamos concientizando y donde ya con las carteleras correspondientes no tendrán pretexto para decir que no sabían y que los conductores tengan información”, declaró en entrevista colectiva.

– ¿Cuánto va a durar ese periodo de gracia?

– No les puedo dar una fecha exacta, pero aproximadamente con un mes y 45 días sería suficiente. Sobretodo tiene que durar el tiempo suficiente en que nos tardemos en colocar la infraestructura y las carteleras.

Tras el arranque en funciones del libramiento carretero al poniente de la ciudad, el gobernador Martín Orozco Sandoval cuestionó que algunas unidades pesadas seguían introduciéndose a la ciudad por el segundo o tercer anillo.

En ese sentido, Montañez Castro afirmó que, con el libramiento carretero, la incidencia de transporte pesado ha disminuido de un 23 hasta un nueve por ciento, lo cual calificó de “considerable”; por lo que anunció que se continuará brindando la información previa a transportistas, de acuerdo a lo que corresponde en territorio municipal.

“Estableceremos carteleras con un mapa y donde ellos sepan la vía libre y la de cuota”, reiteró.

El alcalde panista precisó que se cuenta con horarios matutino, vespertino y nocturno, para la circulación y descarga de unidades pesadas en segundo y tercer anillo.