Cynthia Klitbo revela que fue víctima de abuso sexual a los 14 años

Redacción

Ciudad de México.- La actriz Cynthia Klitbo reveló que fue víctima de un abuso sexual cuando tenía 14 años de edad.

En entrevista con la revista TV Notas, recordó que el hecho se dio durante una fiesta, cuando estaba “acompañada” por un exnovio.

“Yo tenía un noviecito a los 14, que estudiaba en el Hispano, se llama Beto Reyes, tenía un grupo que se llamaba ‘The News’, y a mí me llevaron a una fiesta con sus amiguitos, las cuales eran de mayores 16 o 17 años. Cuando desperté estaba toda vomitada, desnuda y me estaba broncorespirando, rodeada de todos estos chavos. Y un chavo de ahí a una amiga y a mí nos sacó con un abrigo y nos fuimos en un coche llorando los tres”

Señaló que en aquella fiesta fue agredida sexualmente. “Me pasó más de una vez, yo he sido una mujer violada varias veces. Y tiempo después cuando empecé a ser famosa, me buscó y me pidió disculpas, pero cuando uno ya crece, te cae el veinte y te das cuenta que realmente no se vale y fue un desgraciado”, expresó la actriz.

Cynthia explicó que no hizo ninguna denuncia porque temía de las consecuencias o de que la culparas, incluso de recibir malos tratos y señalamientos por parte de la autoridad.

Aunque por el momento no pretende realizar ninguna denuncia pública, la actriz dijo que en caso de que decida señalar a los implicados, será de manera legal.

Con información de Milenio