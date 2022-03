Cynthia Klitbo recordó cuando Luis de Llano la bateó por Sasha Sokol

Redacción

Tras la revelación de Sasha Sokol respecto a los abusos que sufrió siendo una niña por su entonces manager Luis de Llano. Algunas celebridades mexicanas se ha pronunciado sobre su relación con el entonces productor, tal fue el caso de Cynthia Klitbo quien contó que durante su juventud estuvo enamorada del creativo de entretenimiento y detalló cómo se expresaba de la exintegrante de Timbiriche.

Fue el pasado 22 de febrero del 2022, en entrevista con Inés Moreno para su canal de YouTube, que la expareja del histrión Juan Vidal, señaló que cuando ella tenía 19 años su relación era cercana con Luis de Llano, asegurando que en alguna ocasión le prestó dinero para pagar la renta de su departamento.

“Luis de Llano me llegó a prestar para mi renta, Luis era un encanto y no fue mi novio ¡eh! Porque no quiso… ¡me encantaba! Y yo le decía: ‘Luis vamos a ser novios’ y él respondía: ‘estás muy chiquita’”, contó la famosa.

Fue entonces que Cynthia Klitbo le recriminó a Luis de Llano la razón por la que estaba con Sasha Sokol a pesar de ser mucho más chica que ella y que además era menor de edad, a lo que Luis de Llano respondió: “Sí, pero Sasha está más vividita. Tú no, tú eres una niña buena”, detalló Klitbo.

Estas declaraciones por parte de la intérprete de Vida robada (1991) salen a raíz de la polémica en la que está envuelto el productor de los años 80s y 90s luego de que la exintegrante de Timbiriche detalló, por medio de su cuenta de Twitter, que fue víctima de abuso por parte de Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y su entonces manager 34.

Con información de Infobae