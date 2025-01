Cynthia Klitbo está en bancarrota y podría terminar de chofer en Uber

Redacción

Ciudad de México.-Cynthia Klitbo compartió en sus redes sociales la difícil situación que enfrenta después de ser víctima de una estafa que la llevó a perder los ahorros de toda su vida.

Debido a que la actriz de melodramas como “Teresa”, “El privilegio de amar” y “La dueña” tiene muchos gastos que cubrir, entre ellos, la hipoteca de su casa, confesó que no descarta la posibilidad de comenzar a trabajar fuera de la actuación, pues no cuenta con proyectos en puerta.

“Debo corresponder a Dios, yo no sé si me voy a poner a trabajar con mis perros, a vender en hospitales. Tengo manitas, cocino bien sabroso, se limpiar perfecto y además tengo un coche que aguanta para ser uber. Entonces, si me las veo negras, me pongo a manejar un Uber”, aseguró en una transmisión en vivo.

Cynthia Klitbo está dispuesta a trabajar de Uber para cubrir sus gastos. Crédito: Cuartoscuro

Debido a que sus problemas financieros están presentes desde que le vaciaron su cuenta de banco, reveló que ha tenido que vender algunas de sus pertenencias.

“Ya fui y vendí un reloj que quería mucho, ya fui a ver qué onda con mis joyas. Estoy sacando la fuerza y la entereza que Dios me ha dado porque no hay imposibles”, expresó.

De acuerdo con la actriz, una de sus motivaciones es pensar que hay situaciones peores; además, subrayó que desde que perdió su dinero se ha encontrado con personas que le han ofrecido su ayuda.

“Lo peor que puede pasar es decir, pues no tengo. Ya les dije, si es necesario, que no les extrañe que al rato llegue Cynthia Klitbo por ustedes en un Uber. No hay trabajo que sea malo”, enfatizó.

¿Cómo fue la estafa que sufrió Cynthia Klitbo?

La actriz fue víctima de una estafa en 2024. (Instagram/@laklitbocynthia)

Fue en noviembre de 2024 cuando la actriz de 57 años compartió en su cuenta personal de Instagram que había caído en una estafa que la hizo perder los ahorros de toda su vida.

“Ha estado muy dura la situación, porque aparte la tarada. Soy cero cibernética como la viejita que soy y me vaciaron la cuentas de mis ahorros en Estados Unidos”, dijo en un live.

De acuerdo con Klitbo, todo ocurrió cuando ella se encontraba en México, por lo que fue a través de una llamada.

“Yo hablo inglés, pero sí me hablan tan rápido, yo no entiendo. Entonces el tipo me empezó a hablar particularmente rápido. Le di mis claves y vació totalmente mi cuenta de ahorros y mi cuenta de cheques”, reveló para el programa De Primera Mano.

Tras caer en la estafa, explicó que el banco se puso en contacto con ella y se percataron de que su información estaba duplicada, lo que los llevó a darse cuenta de que todo era un fraude.

Con información de Infobae