CURP biométrica no desplazará a credencial del INE: Castrejón 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Aunque en algún momento de empatarán la Curp Biométrica y la credencial de elector, esta última ni desaparecerá, ni será reemplazada.

La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) en Aguascalientes, Brenda Castrejón Hernández, mencionó que con la Curp Biométrica se ampliarán los mecanismos de identificación de las personas, pero no tendría funciones al momento de votar.

La funcionaria electoral refirió que tampoco proyectan una caída en las solicitudes de credencialización al preferir la Curp Biométrica, insistiendo en que su fin es solo de identificación.

“Llegará el momento en que las dos van a convivir, pero ya será cuestión de las instituciones que vayan solicitando una u otra”.

Destacó que una de las ventajas es que en la del INE se mantiene el domicilio de las personas y se va a seguir reforzando la mica en las medidas de seguridad.