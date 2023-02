Curiosamente en México clase alta paga menos impuestos

El gobierno federal había recaudado 94.4 mil millones de pesos por impuestos a personas físicas que presentaron declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a septiembre de 2022, lo que implicó un aumento de 18.8% anual real; sin embargo, este aumento recayó en las personas de escalas salariales media y baja, en contraste con los de más alto ingreso que vieron reducir sus contribuciones.

Los datos de Hacienda al tercer trimestre de 2022 mostraban que en los rangos de ingresos de 0 a 5 millones de pesos anuales se observaron incrementos en la recaudación de entre 29.1 a 147.8% anual real, destacando que en los rangos de 250 a 750 mil pesos anuales se pasó de subsidio neto a recaudación neta.

En cambio, las personas físicas con ingresos superiores a 5 millones de pesos anuales vieron reducir sus aportes al fisco, con caídas desde 4.3 a 49.6% anual real. Así, la mitad más baja de la distribución del ingreso que calcula Hacienda aportó más al fisco en 2022 respecto a 2021, mientras que la mitad más alta de esta distribución aportó menos.

Carlos Brown, gerente de Justicia Fiscal de Oxfam México, explicó a Excélsior que las cifras de Hacienda dan una idea de que la estrategia del SAT, si bien se han enfocado en recaudar más de los grandes contribuyentes personas morales, no ha hecho lo propio en grandes contribuyentes personas físicas.

Los datos son congruentes con lo que manifestamos en nuestro informe de Oxfam de que 3 centavos de cada 100 pesos recaudados provienen de los ultrarricos, y que no nos metemos con las grandes fortunas personales. No sólo no hay impuestos a riqueza, sino tampoco esfuerzos de recaudación, menos que recaude más de fortunas personales”, comentó Brown.