Cuquita revela las infidelidades de Vicente Fernández

Jalisco.-Luego de que El último rey: El hijo del pueblo , bioserie no autorizada de Vicente Fernández revelara las supuestas infidelidades del cantante a su esposa, es doña Cuquita quien ahora habla al respecto. Luego de asistir a un evento en Estados Unidos, donde nombraron a una calle con el nombre del intérprete de Las llaves de mi alma , María del Refugio Abarca Villaseñor fue cuestionada acerca de los amoríos del artista y aseguró que ella nunca tuvo problema con eso.

¿Cómo manejó el ojo alegre de su esposo?’, fue la primera pregunta que le lanzó la prensa y respondió: ‘Pues alegre también yo, pues sí’. A través de una entrevista publicada por el canal de YouTube de Nelssie Carrillo , doña Cuquita , quien fue esposa del llamado Charro de Huentitán durante 57 años, añadió: ‘Si él era feliz, yo soy (era) feliz también con él’, pero no abundó en más detalles. ‘¿Cómo pudo aguantar sus infidelidades?’, fue la siguiente pregunta y ella explicó que no podía cuidar cada paso o acción de su esposo, pero que en su hogar, él era Vicente Fernández , su esposo, y ya en la calle estaba fuera de su control. “Ni modo de andarlo cuidando, imposible. Yo dije, de las puertas para adentro es mi marido; de las puertas para afuera, yo no sé qué haga’, apuntó.¿Doña Cuquita sintió celos de las otras mujeres de Vicente Fernández?Doña Cuquita rompe el silencio y habla de las infidelidades de Vicente Fernández© Proporcionado por Quién

La mamá de los ‘tres potrillos’: Vicente Jr., Alejandro y Gerardo Fernández mencionó que nunca sintió celos de las aventuras amorosas que pudiera haber tenido del ídolo de la canción ranchera con otras mujeres. “Al contrario, qué bueno que lo vivió”, dijo ante la sorpresa de la prensa. Con respecto a la demanda a Televisa por el estreno de El último rey: El hijo del pueblo , indicó que sus abogados están pendientes del caso y ella no sabe qué es lo que sigue. Ante las especulaciones de que ella se encontraba mal de salud, con una sonrisa en la cara, respondió: “no, mira, veme”. Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021 después de varios meses hospitalizado en Guadalajara, Jalisco a consecuencia de una caída que desembocó en un traumatismo raquimedular en la columna cervical y diversos padecimientos hasta una falla multiorgánica que le arrebató la vida, de acuerdo al médico, Julio Ramos .

