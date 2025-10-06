Cumplimentan orden de aprehensión contra dos personas por robo con violencia

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, a través de la Agencia de Investigación Criminal, logró la cumplimentación de órdenes de aprehensión emitidas por la autoridad judicial en contra de Karina “N”, y de Julio “N”, por su probable participación en el delito de robo calificado.

De acuerdo con las investigaciones, en un primer hecho, la mujer fue videograbada al momento en que ingresó a un establecimiento comercial tipo farmacia, donde, presuntamente utilizando un objeto metálico, despojó a la víctima de dinero en efectivo, para posteriormente huir del lugar.

Con base en los datos de prueba recabados por la agente del Ministerio Público, se obtuvo la orden judicial correspondiente, misma que fue ejecutada por elementos de la Policía de Investigación Criminal, tras la detención de los señalados por parte de integrantes de la Secretaría de Seguridad Estatal.

Durante el desarrollo de las indagatorias, se estableció que Julio “N” podría estar relacionado con otras conductas similares que actualmente se encuentran bajo análisis por parte de esta representación social.

La Fiscalía Estatal mantiene abiertas diversas líneas de investigación con el propósito de esclarecer otros eventos donde se presume la participación de los detenidos, quienes habrían actuado bajo un mismo modus operandi.

Ambos fueron puestos a disposición del Juez de Control, quien definirá su situación jurídica conforme a derecho y en estricto apego al debido proceso en las próximas horas.