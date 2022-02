Cumple una semana de huelga en Morena Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- Este miércoles se cumple una semana desde que comenzó una huelga por parte de una docena de trabajadores del partido Morena en la entidad, quienes acusan que no han recibido salarios ni prestaciones de ley desde el 2020.

El delegado nacional de la CROM, Abel Palos Hernández, que también es uno de los afectados, comentó que hasta la fecha solo han logrado que los tribunales laborales reconozcan el emplazamiento a huelga, misma que fue apoyada por los propios trabajadores.

“Me acaba de llegar la notificación el día de ayer donde la autoridad declara legal y existente la huelga, hasta ahí vamos ahorita, lo que es en la parte patronal pues no, no hemos tenido desgraciadamente el acercamiento con el delegado en funciones de presidente, se acercaron consejeros para manifestarnos el apoyo, pero en México es donde resuelven”

Señaló que aunque han tenido acercamientos con consejeros, abogados y otros representantes del Comité Directivo Nacional de Morena, no han podido avanzar más allá.

Palos Hernández destacó que los inconformes están actuando de manera legal y conforme a derecho, por lo que el CDE tiene que reconocer a los trabajadores y pagarles lo que se les debe.

Finalmente, expresó que los afectados no están en contra del diálogo y la conciliación, por lo que esperan que este asunto se resuelva de esta manera y no que lleguen al término del proceso, que los puede condenar al pago de manera obligatoria.