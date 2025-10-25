Cumple MIAA dos años de operar el servicio de agua

Redacción

Aguascalienes, Ags.- En dos años de operación, el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) ha consolidado importantes avances en infraestructura hídrica y saneamiento, con una inversión total de mil 300 millones de pesos, gracias a los pagos puntuales de la ciudadanía del Municipio de Aguascalientes.

Se pusieron en marcha 15 nuevos pozos y se están equipando otros 6, en beneficio de más de 280 mil personas. Además, se rehabilitaron 12 kilómetros de alcantarillado en 200 puntos del municipio, para beneficio de más de tres mil 500 hogares, y se renovaron 12 kilómetros de tuberías de agua potable, logrando reducir fugas y mejorar la presión en diversas colonias y fraccionamientos.

Con la intención de atender de manera puntual reportes y ejecutar las acciones proyectadas, se invirtieron en total 190 millones de pesos en vehículos y maquinaria, lo que ha permitido atender 42 mil fugas y realizar casi 27 mil desazolves, laborando en turnos vespertinos y guardias de fin de semana.

El Plan Maestro, iniciado en 2021, ya cuenta con 21 pozos (15 en operación) y 16 tanques vidriados, incluidos los mega de Mujeres Ilustres, Ojocaliente III y Miradores.

Finalmente, como parte de esta inversión, se destinaron 87 millones de pesos para fortalecer la obra pública, con 50 nuevos equipos y herramienta que permiten realizar reparaciones y bacheo de forma más eficiente.

De esta manera, MIAA continúa trabajando por Aguascalientes y buscando fortalecer el servicio de agua potable y alcantarillado, así como optimizar los tiempos de atención y la distribución del vital líquido.