Cultura de la muerte se ha vuelto más cruda: obispado

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los ataques a la vida humana no son una novedad, pero sí se han intensificado con mayor profundidad en los últimos años, comentó el vocero del obispado local Rogelio Pedroza González.

“La cultura de la muerte no es nueva. En su momento, el Papa Juan Pablo II durante la década de los noventas ya hablaba de la cultura de la muerte, que vemos se ha vuelto más profunda, más cruda y que no es más que la respuesta a esta avalancha que nos ha tocado vivir”, apuntó el presbítero.

En ese sentido, Pedroza González cuestionó las situaciones en cuanto a la falta de garantías a la vida humana desde la concepción, sobre lo cual hizo hincapié que es una postura no exclusiva de la iglesia católica.

“No se respeta la vida humana desde su nacimiento hasta la muerte natural, donde no se respeta al otro. Se habla mucho de la cultura de la denuncia, pero no se habla de la cultura del respeto y debemos de afianzar más la ética que no es solo de una religión, sino que es ética universal”, reiteró.

El vocero reflexionó que en la historia de la humanidad se han visto altas y bajas, de forma particular en el caso de las naciones de occidente donde se ubica al contexto de la grey local.