Culpan a mala información por desconfianza en Tránsito de Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- La desconfianza hacia la Policía de Tránsito en esta entidad percibida como la corporación más corrupta según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 del INEGI, responde más a una cultura de estigmatización y a la difusión de una mala imagen que a la realidad del desempeño de los agentes, aseguró José Luis Rodríguez Montoya, director de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública municipal.

El estudio revela que 72 por ciento de la población mayor de 18 años percibe a los agentes de tránsito como corruptos, lo que los coloca al frente de las instituciones con peor imagen en el Estado.

Rodríguez Montoya afirmó que este señalamiento tiene un origen mediático.

“A nivel nacional, prácticamente es un tema de cultura. Yo por ahí había platicado de que es más que nada cultura, inclusive medios a nivel nacional lo promueven. Lo toman como un tema común y hasta un tema de risa. Pero es parte de la cultura. Es que se promueve una mala imagen del Tránsito”, expuso.

El funcionario añadió que la corrupción en materia vial no puede atribuirse solo al oficial, sino también a los automovilistas.

“Aquí el tema de la corrupción, bueno, me atrevo a decirlo, es tema de dos, no es tema de uno nada más. Primero la gente que no respeta las disposiciones de temas de vialidad y cometen infracciones. Él es el principal evasor de su responsabilidad y accede a otros medios para subsanar”.

“Y el oficial, si lo ve fácil accede. Ya los dos están incurriendo en tema de corrupción. Malamente aquí el más quemado es el oficial, porque es una situación de integridad que no debe de hacer”, señaló.