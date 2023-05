Culpable se siente Khloé Kardashian, por haber recurrido a gestación subrogada

Redacción

EEUU.- Khloé Kardashian reveló que el proceso para tener a su segundo hijo no fue como lo esperaba, e incluso, se siente culpable por recurrir a la gestación subrogada; ello a pocos días de que confirmara en el nuevo capítulo del reality The Kardashian que el nombre de su segundo hijo es Tatum.

Fue en una plática que tuvo con su ex cuñado Scott Disick, que Khloé admitió que su conexión con el pequeño no es tan fuerte como la que tiene con su primera hija, True; y si bien no culpa el hecho a que recurrió a la gestación subrogada, deja ver que tiene un sentimiento de culpa que aún la persigue a diez meses del nacimiento del bebé.

En este sentido puntualizó “me siento culpable, porque esta mujer tuvo a mi bebé y luego me lo llevé a otra habitación, y fue como si nos separáramos. Siento que fue una experiencia transaccional. Ojalá la gente fuera más honesta con la gestación subrogada y lo diferente que resulta. No digo que sea mejor o peor, pero está claro que es diferente”.

Por si fuera poco, Khloé también se sinceró sobre el complicado momento que vivió en el proceso de gestación de su segundo hijo, luego de que Tristan Thompson, con quien se reconcilió antes de planear la llegada de su segundo bebé se vio involucrado en una nueva infidelidad.

Es de mencionar que Tristan Thompson tuvo un hijo con su entrenadora personal Maralee Nichols, y en un principio, el jugador de basquetbol se negó a reconocer al bebé, sin embargo, una prueba de ADN, terminó por darle la razón a la entrenadora, por lo que un juez lo obligó a hacerse responsable de la matutención del menor.

De lo cual dijo “definitivamente enterré la cabeza en el suelo durante ese embarazo, por lo que no digerí lo que estaba pasando. Desde luego, estaba en estado de shock, pero diría que fue por toda la experiencia que estaba viviendo”.

