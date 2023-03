Culmina taller de tanatología en JM

Redacción

Jesús María, Ags.-El presidente municipal José Antonio Arámbula López y su esposa Liliana Coronado, encabezaron la clausura del más reciente curso taller de Tanatología a cargo de María Elena Rodríguez Elizondo.

En esta ocasión, la clausura se vivió de manera diferente porque resaltó la participación de hombres que hoy decidieron dar el paso para adquirir herramientas que les permitieran hacer un cambio de manera personal.

“La Tanatología es la ciencia de encontrarle el sentido a la vida y las diversas situaciones por las que atravesamos como individuos y contrario a lo que piensa la gente, en el curso hablamos más de la vida que la muerte”, explicó María Elena Rodríguez.

Agregó que quienes han decido participar en este taller, logran un gran cambio porque aprenden a vivir cualquier tipo de pérdida, desde la espiritualidad y las emociones, en resumen, dijo, “es una experiencia de crecimiento, te llegas a transformar si lo ves desde el aprendizaje y tan buena respuesta ha habido que incluso han asistido personas de otros municipios y Zacatecas, aunque queremos permear más en Jesús María que también vive realidades muy crueles y se trata de cambiar vidas y tener un mundo mejor”.

Por otro lado, el alcalde Toño Arámbula, posterior a la felicitación que externó a quienes concluyeron con sus sesiones, añadió que detrás de este curso hay un equipo de personas que lo han hecho posible, y recordó que el DIF Municipal va más allá de entregar apoyos y despensas, porque es una institución que centra su trabajo en el desarrollo integral de la familia, como su mismo nombre lo indica.

“Hoy salen con otra apariencia, los veo sonrientes y contentos, veo que la reparación interna que vivieron, les va a servir mucho como personas y a sus familias porque van a recibir lo mejor de ustedes. Los felicito por preocuparse por su salud emocional”.

Añadió que particularmente el género masculino, ha crecido con creencias limitantes sobre las emociones sus causas y efectos, pero ello no quiere decir que así debe continuar, al contrario, estamos frente un buen momento para cambiar realidades; “gracias por darse la oportunidad de sanar todo aquello que los lastimaba internamente”.

Finalmente, uno de los participantes al hacer uso de la voz, agradeció al Municipio por impartir estos talleres que son muy necesarios “hay muchas personas que necesitan ayuda y no hay quien se la otorgue, ojalá que el municipio continúe haciendo estos eventos y que más personas tengan la oportunidad de trabajar en todo lo que no han podido superar; quiero decir que yo después de seis años me siento liberado y feliz, gracias por todo su apoyo”, finalizó.