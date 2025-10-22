Culmina sin incidentes operativo de seguridad en el Estadio Victoria

Redacción

Sin incidentes concluyó el operativo de seguridad implementado la noche del martes durante el partido entre Necaxa y Cruz Azul en el Estadio Victoria, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE).

El dispositivo, denominado Operativo Estadio Seguro, fue supervisado personalmente por Antonio Martínez Romo, titular de la SSPE, y contó con la participación de elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal, Tránsito, así como personal de Protección Civil y cuerpos de emergencia.

El despliegue inició desde horas antes del encuentro con el Operativo Barredora, mediante el cual agentes viales retiraron objetos utilizados para apartar lugares de estacionamiento en calles de la colonia Héroes, aledaña al estadio.

Durante el operativo, patrullas estatales escoltaron a los jugadores y al cuerpo arbitral desde su hotel hasta el estadio, y posteriormente, de regreso: al equipo Cruz Azul hasta los límites del estado rumbo a la Ciudad de México, y a los Rayos del Necaxa a su Casa Club.

Las autoridades informaron que el patrullaje preventivo en colonias y fraccionamientos cercanos permitió mantener el orden y evitar incidentes tanto en el ingreso como a la salida del público, garantizando así la seguridad de los miles de aficionados que asistieron al encuentro deportivo.