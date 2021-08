Cuestiones legales frenan acciones contra fincas abandonadas: Gallo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Situaciones de índole legal frenan la revisión de fincas en abandono total y que representan una contingencia para la población, señaló Jaime Gallo Camacho, secretario de Desarrollo Urbano de la presidencia municipal.

“Cuando ya hay un riesgo inminente, alertamos a la población de que es un lugar poco apropiado para transitar. Pero sí tenemos problemas legales para llevar acciones que nos permitan rehabilitar, porque en muchos de los casos no representa un interés para el particular y aunque se han establecido multas, no hay la respuesta que nosotros deseamos”, resaltó.

– ¿En qué condiciones entran ustedes cuando ya no hay respuesta?

– Cuando vemos que ya representa riesgos para los vecinos colindantes o la misma población. Lo que hacemos es actuar de forma directa por medio de un peritaje.

Gallo Camacho mencionó que la dependencia municipal cuenta con monitoreo permanente a estas edificaciones, junto con la coordinación de Protección Civil, explicando que los riesgos se incrementan en temporada de lluvias como la actual.

“Un ejemplo lo tuvimos aquí en una finca de la calle Nieto, en el centro de la ciudad, donde logramos un acuerdo con el propietario y con el INAH para demoler lo que era un riesgo, pero manteniendo testigos de aspectos arquitectónicos”, refirió.