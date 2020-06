Cuestionan entrega de apoyos en materia cultural otorgados por la contingencia del Covid-19 en el ICA

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Señalan falta de claridad y trasparencia con la que se entregaron los apoyos para la comunidad artística y cultural con motivo de la contingencia por el Covid-19, por parte del Instituto Cultural de Aguascalientes.

Aún y con que fue apoyada, beneficiaria expuso una serie de situaciones dentro de las convocatorias que se prestan a la duda.

En este tenor, la misma exigió que se aclaren estas dudas a fin de dar certeza a la entrega de estos apoyos.

Quien se identificó como María Daniela Araiza expuso:

Quien se tome el tiempo de COMPARTIR esta publicación me esta acompañando a abrir diálogo y transparencia en la siguiente situación, por lo tanto se los agradezco:

Anteriormente el Instituto Cultural de Aguascalientes abrió varias convocatorias con el fin de apoyar artistas y a la comunidad artística en general en la situación de COVID-19, de cierta manera les agradezco ya que resulte beneficiada, pero aun así creo que hace falta CLARIDAD Y TRANSPARENCIA por parte del Instituto Cultural de Aguascalientes en los siguientes puntos:

1.- En ninguna de las convocatorias dan a conocer quien fue el JURADO.

2.- En la convocatoria de Empresas Creativas y Culturales, y Espacios independientes, se otorgó diferentes montos según la propuesta realizada, pero ¿en qué se basan que una propuesta u otra reciba cierto monto? ¿cuál es el recurso ejercido en cada propuesta beneficiada? ¿cual es el recurso TOTAL, por el cual han sido beneficiadas ciertas propuestas con una cantidad mayor y otras con menor cantidad?

3.-En las demás convocatorias como la de FOTOGRAFÍA y ARTE OBJETO, se dan a conocer los nombres de las y los ganadores, MÁS NO LAS PIEZAS GANADORAS, siendo que esto beneficiaría a las y los ganadores promoviendo sus trabajo artístico, además de que el resto de las y los participantes no beneficiados tengan el conocimiento de las piezas ganadoras.

En resumen SE AGRADECE LAS BUENAS INTENCIONES del ICA, pero se agradece más que tengan transparencia y claridad en lo que a este tipo de concursos se refiere. Sin más por el momento y con todo respeto exhorto al Instituto Cultural de Aguascalientes, a resolver mis dudas de una manera PÚBLICA.