Cuestiona PRD cifras del INEGI en torno a disminución de pobreza

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Para el diputado local del PRD Emanuelle Sánchez Nájera, deben tomarse con mucha reserva las cifras en torno a un supuesto descenso en los niveles de pobreza en México y anunciados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), considerando que no reflejan la realidad que vive el país.

“Ahora tienen a los agoreros diciendo, ‘No, es que todo está muy bien, es que el INEGI hizo muy bien su trabajo’. Pues sí, hace muy bien el trabajo de medir lo que le piden que mida. Pero pues la estadística la puedes maniobrar hacia donde tú quieras. Ahora lo que hicieron fue bajar el estándar y afirmar que quien gane cuatro mil pesos ya no es pobre, pero yo pregunto quién vive con eso”, declaró el legislador del Sol Azteca.

Sánchez Nájera consideró que el gobierno de Morena ha repetido las acciones que en el pasado aplicaron las administraciones federales del PRI, en cuanto al manoseo relativo a los índices de falta de mano de obra en el país.

“En su momento fue duramente criticado el gobierno del PRI cuando el INEGI medía que el empleo podía ser una ocupación de dos horas que tú mismo hicieras, es decir que podías vender chicles en una esquina y ya con ese margen dijeron que había bajado la pobreza”, expuso.

El representante del PRD lamentó además que el gobierno federal haya eliminado el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), durante este año, dejando las funciones al propio INEGI. “Efectivamente eliminaron a un organismo que lo podía medir fuera del gobierno y lo introdujeron a la estructura burocrática”, remarcó.

De acuerdo al gobierno federal, la pobreza en México tuvo una reducción de 13.4 millones de personas en los últimos seis años.