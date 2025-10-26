Cuestiona obispo de Aguascalientes influencias que deforman sentido del Día de Muertos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El obispo de la diócesis, Juan Espinoza Jiménez hizo un llamado a preservar el sentido religioso en las festividades del Día de Muertos, luego de advertir influencias ajenas que están permeando en las nuevas generaciones.

“Les invito para que iluminen a los niños y lleven un tema sobre la y demos cierto sentido a estas fiestas, pues hay de cosas que también son bonitas, pero que no nos llevan al centro y al núcleo de nuestra fe y que poco a poco deforman el verdadero sentido de la vida y de la muerte”, puntualizó.

Al encabezar el Jubileo a Catequistas, el jerarca eclesiástico resaltó la labor de mujeres y hombres quienes han brindado su apoyo en la formación católica de personas de diversas edades en la diócesis local.

“Queridos catequistas, la primera formación es reconocer que no sabemos mucho, sino saber que todo lo hemos recibido de Dios. Gracias por mantener viva la fe del pueblo y por seguir creciendo, pues la formación no termina nunca”, apuntó.

De igual manera, el obispo local resaltó el 75 aniversario de la escuela diocesana en Aguascalientes.