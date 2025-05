Cuestiona obispo de Aguascalientes culto “idolátrico” a la Santa Muerte

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El obispo Juan Espinoza Jiménez cuestionó de manera abierta el culto a la Santa Muerte o la brujería, por lo cual pidió a su feligresía reflexionar para alejarse de ritos no vinculados con el catolicismo.

“Debo preguntarnos si tengo otros dioses que son falsos como los brujos, o me gusta que me echen las cartas, las limpias o acaso adoro a la Santa Muerte y traigo esa imagen en el pecho, tengo la imagen en la casa, cuando eso es un culto idolátrico. No podemos tener diosecillos a nuestra medida que cumplan nuestros antojos”, declaró.

En la homilía de este domingo en la Catedral de Aguascalientes, Espinoza Jiménez reiteró el llamado a cumplir el primer mandamiento de la Iglesia católico y llevarlo a la práctica.

“¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Implica no tener otros dioses o tener otros ídolos. En un mundo como el nuestro donde se habla de la ausencia de Dios y que las personas se han alejado de las iglesias, debemos conocer la palabra de Jesús, pero además reflexionarla y vivirla”, insistió.

El jerarca eclesiástico abundó en torno a las acciones que deben demostrarse en la vida diaria para mostrar las creencias que se expresan.