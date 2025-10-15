Cuestiona de la Madrid resultados de Sheinbaum 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El hijo del expresidente de México, Miguel de la Madrid Hurtado, ex priista y exservidor público federal, Miguel de la Madrid Cordero, cuestionó los resultados de Claudia Sheinbaum a un año de gobierno.

En visita por Aguascalientes y abordado por informadores en conocido restaurante del centro de la ciudad, se refirió al tema de la disminución de la pobreza que no son resultados de esta administración, así como reconoció que son cifras importantes, pero no en los números que ellos dicen, “si disminuyó la pobreza, pero no tanto como presumen”, exhibió.

De igual manera, expuso que está el tema económico en donde no hay crecimiento ni siquiera al 1% en el país, cuando desde la oposición cuestionaban que la economía creciera al 2%.

“Tenemos un estado que continúa sumido en una enorme inseguridad, aunque ahí le reconozco que afortunadamente se está alejando de la absurda estrategia de abrazos y no balazos”, remarcó el otrora priista.

Habló sobre el grave error que se cometió con la reforma el Poder Judicial llevando a jueces y magistrados a elecciones, por lo que los resultados hablan por si solos con un sistema cuestionado.

“Hoy tememos un solo movimiento que controla el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con los riesgos que ello implica”, advirtió.