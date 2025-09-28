Cuestiona Bielsa musculatura “desproporcionada” en futbolistas

Madrid.- El técnico argentino Marcelo Bielsa ha vuelto a encender el debate sobre el físico en el futbol moderno con una contundente crítica a lo que considera una “musculatura desproporcionada” en los jugadores actuales.

Durante la inauguración del curso 2025-2026 de la Academia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el director técnico ofreció una extensa ponencia donde no sólo repasó los once sistemas tácticos del fútbol, sino que también compartió opiniones francas sobre el peso y la composición corporal de los futbolistas.

De acuerdo a ESPN, el “Loco” Bielsa fue claro al señalar que el excesivo desarrollo físico en muchos jugadores no responde a una necesidad competitiva, sino a una cuestión de imagen personal. “Soy de la idea de que esa musculatura desproporcionada que tienen los jugadores, especialmente en el tren superior, es un hecho estético”, manifestó.

El técnico argentino fue más allá en su análisis: “Soy mal pensado y creo que tiene más que ver con el espejo que con los rivales. Y que los jugadores insisten en esa musculatura, sin pensar que esa musculatura les quita algo vinculado con la técnica”.

Bielsa argumentó que la búsqueda de hipertrofia choca directamente con la esencia del gesto técnico: “La rigidez es lo contrario de la soltura, y el gesto técnico reclama la facilidad que el cuerpo debe tener para moverse”.

Finalmente, Bielsa cerró su intervención subrayando la importancia del pensamiento crítico y el análisis constante de las propias ideas. Mencionó que siempre intenta “imaginar qué pensará alguien a quien yo respeto, pero que no está de acuerdo conmigo”, como los ya fallecidos César Luis Menotti o Jorge Valdano, para someter su propia visión a un “análisis serio de alguien calificado”.

