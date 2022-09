Cuelgan narcomantas en puentes del oriente de Aguascalientes

CJB

Aguascalientes, Ags.- Automovilistas reportaron que cerca de las 4:39 horas de este lunes aparecieron al menos dos narcomantas en el puente de la Avenida Aguascalientes y Alameda, mismas que fueron retiradas por policías municipales.

Otra más se colgó en el puente de Tercer Anillo y salida a San Luis en la carretera 70 oriente.



En ellas se leía lo siguiente:

“ESTE MENSAJE VA DIRIGIDO PARA TODA LA BOLA DE CHAPULINES QUE NO QUIEREN ALINEARSE TIENE DOS OPCIONES O ESTAN CON LA LUNA O ESTAN CON EL SOL NO SE ATENGAN A QUE LOS MINI JOTOS QUE LES DEN PROTECCIÓN IGUAL MUNICIPAL VICTOR HUGO BRISEÑO “DRAGÓN” OSCAR ROCHA “TIGRE” ERI IVAN CRISPÍN CENTAURO AMAZICENSE Y DEJEN DE ANDAR HACIENDO SUS MAMADAS DE ANDAR ALINEANDO TIENDAS PA USTEDES. DE LOS PSEUDO SINALOA 30 31 32 43 45 BOLA DE ALUCINES AYUDEN A SU GENTE NO LAS DEJEN MORIR SOLOS LOS TRAEN BERBIADOS QUE USTEDES SON PLAZA USTEDES NO SON NADIE. Y TU APA, METRO Y CUBA DEJEN DE ANDAR DICIENDO QUE SON GENTE DE NOSOTROS NO ENGAÑEN A LA GENTE NOSOTROS NO TRAEMOS MUGROSOS

AQUI PURO CJNG”.

