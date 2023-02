Cuelgan mantas con mensajes amenazantes en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La noche de este martes aparecieron al menos tres mantas presuntamente pertenecientes al Cartel De Sinaloa que responden al video que hace unos días circuló en redes sociales de parte del CJNG.

En los mensajes que colgaron en un puente del fraccionamiento Guadalupe Peralta, así como del par vial de Gabriela Mistral y en el fraccionamiento Morelos la leyenda era la siguiente:

!Aquí en Aguascalientes es puro CDS y perro que ladra no muerde si vas a hacer algo hazlo quieren guerra guerra les damos nosotros no somos actores de películas ni de videos aquí con hechos se demuestran los huevos los huevos aquí te la pelas la v**** vámonos recio p*** pero mañana no meterse con civiles ni inventar m******aquí Aguascalientes no compramos publicidad barata la gente hidrocalida sabe que está tranquilo por nosotros así que a extorsionar y a robar a otros estados pinches macuarros son tus soldados los mismos que traen alucinando a los prendidos pinches prendidos pregúntale a tu patrón pinche charro quién bergas en Aguascalientes en Aguascalientes no te equivoques p****** p****** tranquilo y no hay extorsiones y secuestros estos son los p******* que traes haciendo anoche para noche o atentamente el 30 CDs”.

Estos mensajes aparecieron entre las dos ejecuciones que se cometieron la noche ayer.

Posteriormente fueron retiradas por policías municipales.