Cubrebocas es obligatorio para comerciantes de la feria, recuerda el ISSEA

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El uso del cubrebocas sigue siendo obligatorio para todos los comerciantes que trabajan dentro del perímetro ferial, recordó el director de Regulación Sanitaria del ISSEA, Octavio Jiménez.

En entrevista, señaló que durante los primeros recorridos de vigilancia de la feria, la autoridad se percató que los vendedores olvidaron esta medida o la confundieron con la recomendación que se había hecho únicamente a los visitantes de la verbena.

“Como que el mensaje que estuvimos dando lo malinterpretaron, ‘dijeron que ya no se iba a usar esto’, a ver, para el público en espacios abiertos, para los responsables de establecimientos fijos, semifijos o ambulantes sigue siendo obligatorio el cubrebocas”

Indicó que el decreto sanitario que señala el uso de las mascarillas en espacios comerciales sigue vigente, por lo que los comerciantes que no cumplan con esta medida pueden recibir un apercibimiento o una multa.

– ¿Pueden ser acreedores a una multa?

– Sí claro, como lo establece el decreto, el decreto está vigente, no se ha eliminado por completo y claramente dice qué sí y qué no.

Jiménez indicó que las sanciones pueden iniciar desde los 4 mil pesos, aunque podrían ser mayores dependiendo de la falta y del tamaño del establecimiento.

Para concluir, el director indicó que hasta la fecha no se han encontrado irregularidades en el manejo de alimentos o bebidas dentro del perímetro ferial, por lo que esperan que este comportamiento siga en las próximas semanas.