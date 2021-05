Cuauhtémoc Escobedo tendrá casa de gestión móvil

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Para mantener presencia oportuna y constante en las decenas de comunidades pertenecientes al Distrito III, Cuauhtémoc Escobedo Tejada empleará una casa de gestión móvil. Los futuros diputados locales, mencionó, deben empeñarse en mejorar, a través de trabajo, la imagen que han dejado aquellos servidores públicos distantes al ciudadano.

“El modelo que estamos buscando es el del diputado eficiente, el del diputado que esté oportunamente en las sesiones. Quiero ser un diputado muy cercano a la gente, voy a conseguirlo a través de una casa de gestión itinerante”.

Los municipios que dan forma al Distrito III, Tepezalá y Pabellón de Arteaga, señaló Cuauhtémoc Escobedo, tienen puntos que requieren un módulo de atención y gestión como el descrito.

“De esta forma creo que podremos recorrer el distrito y cambiar el enfoque del diputado que no regresa, que no hace presencia, que no rinde cuentas. Me parece que este ejercicio me va a ir permitiendo hacer informes legislativos y recoger necesidades de la gente”.