Cuauhtémoc Blanco denuncia amenazas del crimen organizado

Redacción

Ciudad de México.- El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) hechos en contra de quien resulte responsable por amenazas en su contra y de su familia, por parte del crimen organizado.

Aunque en los documentos no lo señaló, en entrevista dijo que tanto el ex gobernador Graco Ramírez como su secretario de seguridad, Alberto Capella, tenían nexos con un grupo criminal conocido como los Rojos.

“Estos personajes siempre han sido protegidos de ex gobernadores, hay audios y hay grabaciones de que Graco y Capella pactaron, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, porque mi personalidad no me lo permite”, afirmó.

El ex futbolista llegó acompañado por su abogado, Alfonso Pérez Daza, quien pidió a la FGR invertigar las denuncias hechas contra el gobernador.

Con información de La Jornada