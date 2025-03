Cuauhtémoc Blanco comparece en Fiscalía de Morelos, pero mantiene fuero

Redacción

El exgobernador de Morelos y actual diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, compareció este jueves de manera voluntaria ante la Fiscalía General del Estado, pero descartó solicitar licencia para renunciar al fuero mientras enfrenta el proceso en su contra.

“Voy a dar la cara cuando sea necesario”, afirmó el exfutbolista a su salida de las instalaciones en Temixco, aunque insistió en que la denuncia es parte de una “revancha política” impulsada por el exfiscal estatal Uriel Carmona.

Blanco, quien es investigado por presunta violación en grado de tentativa, acusó a sus adversarios de fabricar señalamientos en su contra y agradeció el respaldo de legisladores de Morena y otros partidos.

“Se va a esclarecer. Siempre voy a dar la cara”, aseguró.

Defiende su fuero

Al ser cuestionado sobre si se sometería al proceso sin fuero, Blanco evitó comprometerse y respondió: “Aquí estoy, no me escondo, no corro”.

Su abogada explicó que la comparecencia fue para “apersonarse” en la carpeta de investigación y colaborar con el Ministerio Público. Sin embargo, dijo que no se les permitió acceso al expediente porque “no hay acto de molestia”.

Sobre la denuncia de su media hermana, Nidia Fabiola Blanco, el exmandatario evitó profundizar, pero insistió en que se trata de un ataque político.

Niega acusaciones adicionales

El exgobernador también rechazó cualquier implicación en el asesinato de Juan Manuel García Bejarano, organizador de la Feria de Cuernavaca en 2017.

“Yo estaba en Chicago. Al que disparó lo obligaron, y yo sé quiénes”, afirmó, pidiendo que la Fiscalía investigue el caso a fondo.

Además, negó haber agredido a su esposa tras la filtración de un video en el que ella supuestamente se queja de golpes.

“¿Ella ha dicho algo?”, respondió ante la pregunta de los medios.

Respaldo de Sheinbaum

Más temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum sugirió que Blanco debería comparecer ante la Fiscalía.

“Sería muy bueno que Cuauhtémoc Blanco fuera a declarar”, dijo en su conferencia matutina.

Horas después, el exgobernador se presentó en la Fiscalía, aunque sin renunciar al fuero que lo protege de un eventual proceso penal.