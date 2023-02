Cuaresma dejó de ser una mala época para productores de carne

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Asegura el presidente de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida (UGRH) José de Jesús Guzmán de Alba que la cuaresma dejó de ser una mala temporada para los productores de carne.

“Ya cualquiera come carne en esta época, claro que sabemos que en navidad se consume más el pollo o en cuaresma el pescado, pero ya no afecta prácticamente”, aseguró.

De igual manera Guzmán reconoció que antaño la cuaresma y la semana santa los ponía a temblar desde el inicio con la tradición de la ceniza, los viernes y la semana mayor, luego de que la gente si se abstenía de comer carne.

“Ahora ya la mayoría de la gente no se abstiene y no pasa nada que nos afecte significativamente en las ventas”, remarcó.