Cuarentena obliga a abarroteros de Aguascalientes a modernizarse o cerrar

Redacción



Aguascalientes, Ags.-La cuarentena decretada por motivos sanitarios del coronavirus ha obligado a abarroteros tradicionales a modernizarse o bajar cortinas.



En estos momentos en que se pide no salir de casa, la mayoría ha tenido que implantar el servicio a domicilio, adquiriendo para ello motocicletas de reparto.



De igual forma, se está incrementado el número de abarrotes de barrio o colonia que cuentan ya con terminal de tarjeta bancaria para el pago.



De acuerdo a un sondeo realizado por www.elclarinete.com.mx por varias tiendas, se pudo constatar que se ha incrementado el porcentaje de estos negocios con servicio de entrega a domicilio.



Las ventas de las tiendas de abarrotes, a decir de algunos propietarios se han incrementado hasta en 10%, principalmente en venta de productos de primera necesidad.



“Pues, no se ha sentido una baja así fuerte, ahora sí que mientras permanezcamos abiertos pues siempre cae algo, nuestra clientela siguen siendo los mismos vecinos y ahorita que no salen, pues en lugar a lo mejor de ir a hacer despensa completa al súper, pues vienen y nos compran más mandado aquí, y aquel que no quiera de plano salir se lo llevamos hasta su domicilio para no perderle, porque ya ve que está complicada la situación”.



Los mismos abarroteros se han subido a redes sociales donde se están agrupando en una campaña para invitar a la población a consumir en sus negocios, a fin de mantenerse en el mercado y de paso atenuar las ventas que les quitan las tiendas de conveniencia que han aparecido por todos lados.